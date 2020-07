Chamas devoram antigo seminário em Felgueiras

Com 92 anos de história, o Seminário de Santa Teresinha, em Pombeiro, Felgueiras, foi este domingo de madrugada totalmente destruído por um incêndio. Quando os bombeiros chegaram ao local, o edifício - que funcionou como Seminário Maior entre 1928 e 1967 - estava já dominado pelas chamas. Na história do edifício há já registo de um outro fogo há 74 anos.









No combate ao incêndio estiveram cerca de 30 operacionais, apoiados por 10 viaturas, das corporações de Felgueiras e Lixa. A maior preocupação foi confinar o fogo ao seminário para que não alastrasse a casas vizinhas.

Situado a pouco metros do Mosteiro de Pombeiro, o Seminário de Santa Teresinha foi uma das principais escolas teológicas do Norte, onde se ensinava Filosofia e Teologia. Com a criação da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, o edifício - onde se formaram 96 padres - funcionou como escola apostólica até 1981. Em 1988, foi vendido a privados.



Apesar de abandonado, manteve os vitrais e os altares da capela. Agora restam as paredes. “É um cenário dantesco”, escreveu, nas redes sociais, o presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca. As causas estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga a origem do sinistro.