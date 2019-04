Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas em peixaria de supermercado em Tavira

Incêndio consumiu três arcas de congelados e afetou ainda paredes e tecto do Recheio.

Por Tiago Lima | 09:09

Um incêndio que deflagrou na madrugada desta segunda-feira, pelas 04h30, na peixaria do supermercado Recheio, em Tavira, destruiu por completo todo aquela secção, atingindo ainda parte da zona do talho da superfície comercial.



O incêndio foi combatido pelos Bombeiros Municipais de Tavira e pelos Voluntários de Vila Real de Santo António e de São Brás de Alportel, num total de 15 operacionais e quatro veículos.



Ao CM, o comandante dos Municipais de Tavira, Miguel Silva, explicou que "as operações de extinção [das chamas] decorreram com grande eficácia e rapidez, o que mais demorou no combate foi a ventilação", porque o fumo se espalhou por todo o supermercado.



Cátia Almeida, responsável do departamento de comunicação do Grupo Jerónimo Martins, adiantou que "ficaram danificadas três arcas de congelados da peixaria", mas que a loja abriu ontem de manhã "sem qualquer constrangimento".



O CM apurou que o fogo foi detetado por um segurança que ligou para os bombeiros.



No final, além das três arcas de pescado, ficou ainda destruída uma das paredes da secção do talho. Uma parte do tecto, outras paredes próximas e alguns equipamentos foram também afetados pela quantidade de fumo que se acumulou no espaço.



A mesma responsável pela comunicação do grupo acrescentou que "as causas do incêndio estão a ser apuradas por uma equipa técnica, mas tudo indica que tenha sido [causado] um curto-circuito".