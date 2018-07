Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas ferem 15 e desalojam 100 em prédio de Setúbal

Polícia Judiciária está a investigar morador de apartamento onde começou o fogo.

Por Sofia Garcia | 01:30

O alerta de incêndio pouco antes das 07h30 levou o pânico a dezenas de famílias que vivem no lote 5 da rua Celestino Alves, em Setúbal.



As chamas deflagraram num quarto do apartamento E, do segundo piso, e o fumo tóxico espalhou-se pelo prédio de sete andares. Quinze pessoas foram hospitalizadas, entre elas quatro crianças, uma ainda bebé.



"Foram retiradas cerca de 100 pessoas", das quais 15 foram levadas para o Hospital de S. Bernardo – vítimas sem gravidade. E "outras cinco pessoas foram assistidas no local", disse ao CM o chefe Daniel Dionísio, dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, que extinguiram o fogo.



Todos os moradores foram impedidos de regressar a casa. "Quando chegámos algumas pessoas estavam em pânico. Parte da equipa foi controlando as chamas e outra parte ocupou-se de precaver danos, pessoas e materiais. Fomos acalmando os moradores. Alguns já se tinham protegido e estavam já no exterior", explicou Daniel Dionísio.



O apartamento tomado pelas chamas ficou inabitável. O homem, de 27 anos, que habitava ilegalmente o espaço vazio, deu o alerta de incêndio e manteve-se no local até à chegada do socorro. Os antecedentes psiquiátricos do homem, assim como a suspeita de possível mão criminosa, levaram à presença da PJ no local.



A casa não tinha luz nem gás. Entre os moradores da rua há relatos de que o mesmo homem vai ocupando apartamentos vazios naquela zona, sendo que num deles terá ocorrido uma fuga de gás, no final do ano passado, quando ele lá vivia.