Dois incêndios de grandes dimensões estavam esta segunda-feira à noite a preocupar as autoridades em Silves e Penacova, com mais de mil operacionais envolvidos no combate às chamas.



A sul, banhistas que se encontravam nas praias de Vilamoura (Loulé) e Altura (Castro Marim) relataram ao CM como o fumo e a cinza chegaram ao areal.









