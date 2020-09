Chamas sem fim à vista em Caminha após mais de 24 horas de combate

O incêndio em Dem, em Caminha, continua sem fim à vista, disse esta quinta-feira à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, mais de 24 horas decorridas desde o alerta.

"Os trabalhos correm favoravelmente, mas ainda não é possível determinar quando possa estar dominado", disse a fonte.

A lavrar desde as 15h45 de quarta-feira na localidade de Pedras Frias, o incêndio mantém as duas frentes ativas e está a consumir uma zona de montanha, tendo nas últimas horas o número de meios no terreno sido reforçado, atingindo pelas 15h30 os 162 operacionais, apoiados por 50 viaturas e oito meios aéreos.

Um bombeiro da corporação de Caminha envolvido no combate às chamas sofreu esta madrugada ferimentos ligeiros, tendo sido conduzido à Unidade de Saúde Local do Alto Minho, em Viana do Castelo, acrescentou a fonte.

Na origem dos ferimentos do bombeiro esteve uma queda, disse ainda o CDOS.

A mesma fonte disse que não há casas, nem estradas em risco, uma vez que o fogo lavra numa montanha.