Chamas voltaram a assustar Monchique

Quase um ano depois do fogo que destruiu 27 mil hectares de floresta, as chamas regressaram esta quarta-feira a Monchique com um incêndio na encosta Norte da serra algarvia.O fogo, sabe o, foi provocado por um morador que estava a fazer uma limpeza do terreno junto à casa.O incêndio deflagrou por volta das 15h00 na localidade de Chã da Casinha, na freguesia de Marmelete, a norte do concelho de Monchique, numa zona próxima da fronteira com o concelho de Odemira que não ardeu no ano passado.Segundo oapurou junto do presidente da Câmara de Monchique, o fogo terá começado durante uma limpeza de terreno, realizada por um morador estrangeiro, que não conseguiu apagar as chamas provocadas por fagulhas de uma máquina de corte de vegetação.O homem, de nacionalidade inglesa, foi identificado pela GNR.O vento forte dificultou o combate ao fogo, que lavrou em duas frentes numa zona de mato e eucaliptal de muito difícil acesso.No combate às chamas chegaram a estar mobilizados 271 operacionais, apoiados por 85 viaturas e 10 meios aéreos, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.O fogo entrou em fase de resolução às 18h55.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, realçou que em "menos de uma hora depois" do incêndio ter começado já estavam no local 10 meios aéreos. "É essa a resposta que temos de dar em cada momento, para além de uma presença fortíssima logo no terreno", argumentou o governante.Segundo oapurou, o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa mostrou preocupação com o regresso das chamas a Monchique e fez questão de acompanhar à distância a evolução do fogo.