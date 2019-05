"Chamou por mim e morreu", diz pai da menina que morreu na bagageira do carro em Cascais

"Encontrei a minha filha deitada no chão. Chamou por mim e morreu. A seguir não vi mais nada", avançou o pai da menina que morreu vítima de uma colisão na madrugada deste sábado, em Cascais.Alexandre Santos falou com o repórter do programa da Cristina, na SIC, onde avançou alguns pormenores dos momentos que se seguiram à tragédia que vitimou a filha de 10 anos."Há uma viatura que embate (e também trazia pessoas a mais). Foi um aparato muito grande. Pessoas a chegar, pessoas a agredir (...)", continuou Alexandre, garantindo que posteriormente chegou outra viatura com pessoas que quiseram agredir a companheira, que seguia ao volante do carro que transportava a menina na bagageira."Quatro ou cinco indivíduos a querer fazer justiça pelas mãos quando quem perdeu a filha fui eu. Agrediram pessoas feridas na sequência do acidente. Agrediram os meus amigos. Foram ao hospital ameaçar uma criança de 13 anos. E no meio disto tudo a minha filha estava no chão", continuou o pai da criança, que afirma que todos cometeram um grande erro naquela noite."Há culpados? Há. Todos cometemos erros. A minha mulher cometeu um erro? Cometeu. Perdeu a vida da filha. Acha que precisa de justiça? De alguém a apontar o dedo? Eu acho que não. Como é que eu explico aos irmãos que a irmã não volta? Sim, tivemos culpa. Ela vai carregar esta culpa até ao fim dos dias dela, vai carregá-la e dez vezes mais do que eu ou qualquer outra pessoa", termina.