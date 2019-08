Chamusca em festa para assinalar 100 anos da praça de touros

O concelho da Chamusca vai estar em festa este sábado, dia 3, para a comemoração do centenário da sua praça de touros. A data marca o dia exato em que a arena foi inaugurada, há 100 anos, e, para assinalar a efeméride, a Santa Casa da Misericórdia (proprietária da praça) organiza uma grandiosa corrida de touros com os cavaleiros João Moura, António Telles e Rui Salvador. O arranque está marcado para as 22h00.

As pegas estão a cargo dos Forcados Amadores de Lisboa (que atuam pela primeira na Chamusca), Amadores da Chamusca e Aposento da Chamusca. A concurso estarão as ganadarias Rosa Rodrigues, David R. Telles, Vale Sorraia, Manuel Veiga, Manual A. Coimbra e Calejo Pires. Serão entregues prémios para a melhor lide, melhor pega, apresentação e bravura e melhor brega.

As entradas vão dos 10 aos 40 euros e a receita de bilheteira da corrida reverterá a favor da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) da Santa Casa da Chamusca. No entanto, quem não tiver condições financeiras para assistir ao espectáculo também poderá fazê-lo. A organização, em conjunto com as freguesias locais, anunciou que serão disponibilizados autocarros e entradas para várias pessoas que residem em todo o concelho.

Mas, antes da corrida de touros, às 18h00, na Galeria Municipal da vila será inaugurada a exposição ‘Entre o Campo e o Atelier’, da autoria de Rui Fernandes. Às 21h00, já no tauródromo, os espectadores poderão assistir à Marcha do Centenário e, às 21h15, a um espetáculo que junta teatro e música, intitulado ‘Uma Praça… e um Povo com Raça’.

O programa comemorativo do centenário da praça de touros da Chamusca inclui, além das corridas, exposições, workshops, colóquios e o Congresso Internacional de Tauromaquia, que se realizou na primeira quinzena de julho.

Até ao fim do ano está ainda prevista uma outra corrida de touros, integrada no programa do evento ‘Eh Toiro’. O espectáculo está agendado para 28 de setembro e servirá também para assinalar os 45 anos do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca. Rui Fernandes, João Telles e Miguel Moura vão lidar seis touros da ganadaria de Manuel Assunção Coimbra.