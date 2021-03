Chef Ljubomir não vai a julgamento no caso dos subornos a agente da PSP para furar confinamento

Ljubomir Stanisic não vai a julgamento no caso dos subornos um polícia com álcool para conseguir furar o confinamento imposto na Páscoa de 2020.A 2 de abril deste ano, com o estado de emergência em vigor, o cozinheiro telefonou ao irmão de Nuno Marino a pedir ajuda. Residente em Lisboa, ‘Ljubo’ dizia querer ir passar a semana de Páscoa na propriedade que possui em Grândola, com a mulher, irmã, sogra e os filhos.Nuno Marino ofereceu-se para ajudar Stanisic e a família a passarem a ponte 25 de Abril, onde são habituais as fiscalizações da PSP. A última combinação entre ambos foi feita através de uma chamada pela aplicação WhatsApp, a que se seguiu, em hora não apurada pela investigação, a entrega de duas garrafas de vinho e uma de conhaque ou rum, por parte de Ljubomir ao agente.