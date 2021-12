Chefe da guarda prisional de Paços de Ferreira condenado a 10 anos de prisão

Quatro dos 15 arguidos no caso de tráfico de droga na cadeia de Paços de Ferreira, que envolve guardas e reclusos, foram condenados, esta quinta-feira, com penas pesadas.Manuel Borges, chefe da Guarda Prisional foi condenado a 10 anos de prisão pela prática dos crimes de tráfico de droga, branqueamento de capitais e corrupção passiva. Delfim Dispensa, guarda prisional, acabou condenado a nove anos de cadeia pela prática dos mesmos crimes.Os reclusos Fábio Faria e Fábio Silva foram condenados a oito e oito anos e meio, respetivamente. Os dois homens eram responsáveis pela venda de droga no interior da cadeia.Das restantes 11 pessoas envolvidas no processo, seis foram absolvidas e cinco foram condenadas com pena suspensa.Artur Marques, advogado de Manuel Borges, anunciou que vai recorrer ao Tribunal da Relação para pedir a absolvição do chefe da Guarda Prisional.