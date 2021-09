Um chefe da PSP, de 34 anos, colocado na secção financeira do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia (COMETLIS), em Moscavide, Loures, foi esfaqueado por um de três ladrões que o atacaram quando se deslocava a um banco, fardado, para depositar 3 mil euros. A verba foi roubada.Eram cerca das 14h15 de sexta-feira quando o chefe Estêvão saiu da sede do COMETLIS, situado na avenida de Moscavide, com um envelope contendo os 3 mil euros.