O chefe da PSP que foi detido por agredir colegas no interior de um bar da Cova da Moura estava com baixa psicológica há um ano.Reagiu com violência à intervenção policial por "não ter gostado de ser tratado como um delinquente" pelos agentes, que não o reconheceram.O homem cresceu na Cova da Moura e tem várias propriedades no bairro, incluindo o bar onde ocorreu a intervenção.Integra os quadros da Direção Nacional da PSP e estava colocado na Central Sul do 112.