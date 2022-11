Chefe da PSP esfaqueado na Amadora por homem com doença psiquiátrica

Um chefe da PSP, colocado numa Equipa de Intervenção Rápida da Amadora, foi esfaqueado esta segunda-feira ao ajudar no cumprimento de um mandado judicial emitido para internamento compulsivo de um homem. O visado era considerado perigoso, por sofrer de uma doença psiquiátrica. E, tendo em conta ser uma Zona Urbana Sensível, a PSP enviou ao local mais de uma dezena de agentes.Os operacionais entraram no nº 6 da Rua Fernando Pessa, no Casal da Mira, Amadora, pelas 13h35, mas ao tentarem manietar o homem, este desferiu vários golpes no chefe da PSP. Um dos golpes causou mesmo um “corte profundo num braço”. Terá atingido uma artéria, o que levou a uma grande perda de sangue. Só com a intervenção da equipa policial foi possível manietar o doente.sabe que foi submetido a uma transfusão de sangue. O agressor, por seu turno, vai ser avaliado medicamente no mesmo hospital. Este exame ditará se fica internado, ou se pode ser presente a juiz em face do crime (ofensas, ou homicídio tentado) cometido.