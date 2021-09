Um chefe do Comando da PSP de Lisboa no desempenho de funções, e fardado, foi esta sexta-feira esfaqueado por assaltantes que o atacaram quando o mesmo estaria com uma quantia elevada de dinheiro.

A Direção-Nacional da PSP vai, ainda hoje, difundir um comunicado com mais pormenores sobre a história.

Fonte da PSP disse ao CM que o profissional teve de ser internado para receber tratamento a ferimentos graves.