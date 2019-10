Chefe da PSP morre esmagado por empilhadora na Amadora

Um chefe principal da PSP, de 58 anos, morreu esta terça-feira esmagado entre um bidão de mil litros de água - transportado por uma empilhadora manobrada por um colega - e uma parede, nas oficinas de reparação automóvel da PSP, em Alfragide, Amadora.O acidente ocorreu pelas 14h00. António Joaquim Cordeiro ajudava um colega numa tarefa inserida nas obras que se estão a realizar nas oficinas de Alfragide.O condutor da empilhadora levantou um bidão com mil litros de água, e avançou sem reparar que o chefe Cordeiro estava à sua frente.A vítima ficou esmagada contra uma parede. Os bombeiros de Carnaxide e do INEM foram chamados, encontrando a vítima com sinais vitais.Após uma hora de manobras de reanimação, o óbito foi declarado por um médico do INEM. O cadáver foi levado para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado.O diretor-nacional da PSP, Luís Farinha, ordenou a recolha de indícios, destinados à abertura de um inquérito-crime. Foi ainda aberto um inquérito interno.O condutor que atropelou António Joaquim Cordeiro recebeu assistência de psicólogos da PSP.