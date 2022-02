Depois de ter sido ouvido como testemunha na investigação, Nuno Dias, do Corpo de Segurança Pessoal da PSP, chefe da segurança da comitiva de Eduardo Cabrita no dia do atropelamento na A6 - em que o carro oficial onde seguia o então ministro da Administração Interna colheu mortalmente o trabalhador Nuno Santos -, voltou ao Ministério Público de Évora para ser de novo interrogado e, desta vez, constituído arguido.