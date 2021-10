E nquanto chefe de cobrança em regime de substituição nas Finanças de Anadia, cobrou indevidamente coimas por atraso no pagamento do Imposto Único de Circulação e do Imposto de Selo aos contribuintes que foram àquele serviço para regularizar a situação. Entre 2013 e 2016, apropriou-se de 7470 euros de quase 300 cidadãos.