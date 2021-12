Chefe de acólitos condenado por importar sexualmente menina menor

O chefe do corpo de acólitos de uma paróquia do concelho de Felgueiras foi condenado a dois anos e oito meses de pena suspensa por crimes de coação e importunação sexual e também por pornografia de menores.O caso remonta ao ano de 2018, quando o arguido, agora com 42 anos, importunou uma menina que tinha catequesa na sua paróquia.O homem manteve conversas com a menor no Facebook e chegou a pedir fotos da menina nua ao que ela rejeitou.A vítima acabou por enviar uma foto de biquíni e combinaram um encontro onde o homem a beijou e apalpou.No ano seguinte, a menina contou à mãe que leu as mensagens no telemóvel da filha. O pai também soube da situação e comunicou de imediato às autoridades.O homem, casado, foi esta semana a julgamento. Para além dos dois anos e oito meses de pena suspensa, terá de pagar 7 mil euros à família da menor. O homem está ainda proibido de ter contacto com qualquer paróquia.