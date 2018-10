Chefe do Estado-Maior do Exército pede demissão

Rovisco Duarte entregou carta de resignação ao Presidente da República.

16:22

O General Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército, pediu a demissão do cargo esta quarta-feira. Foi entregue a carta de resignação ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.Esta informação consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa " recebeu esta quarta-feira uma carta do general Francisco José Rovisco Duarte, que, invocando razões pessoais, pede a resignação do cargo chefe do Estado-Maior do Exército"."A carta foi transmitida ao Governo, a quem compete, nos termos constitucionais e da lei orgânica das Forças Armadas, propor ao Presidente da República a exoneração de chefias militares, ouvido o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas", lê-se na mesma nota.

"O Gabinete do Ministro da Defesa Nacional informa que o Senhor General Frederico José Rovisco Duarte pediu, por motivos pessoais, a exoneração do cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército.

Na sequência deste pedido, foram iniciados os procedimentos adequados com vista à nomeação de um novo Chefe do Estado-Maior do Exército, conforme estabelecido nos termos do artigo 18.º da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas", lê-se no comunicado.