Alberto Fonseca, condenado a 12 anos de cadeia por chefiar o ‘gang das picaretas’ - um grupo armado que provocou o terror no Norte do País depois de protagonizar assaltos armados a carrinhas de valor - vivia tranquilamente em Salamanca, Espanha. Com a mulher e pelo menos um dos filhos, o cabecilha, que estava em fuga depois de ter sido libertado por excesso de prisão preventiva, usava um identidade falsa.