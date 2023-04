Um motorista de 58 anos, antigo chefe de um agrupamento de escoteiros no Cartaxo, vai ser julgado no Tribunal de Santarém por, alegadamente, ter forçado a enteada menor a atos de natureza sexual.



Segundo o processo, a que o CM teve acesso, o homem aproveitou-se da ausência da mãe da vítima para se dirigir ao seu quarto, onde começou por acordá-la com carícias no corpo.









