O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, tem como grandes objetivos na sua Diretiva Estratégica 2021/23 “reforçar a credibilidade da instituição militar”, “superar as dificuldades em pessoal e material” e “aproveitar todas as oportunidades existentes”, refere o documento a que o CM teve acesso e que aponta a uma “liderança determinada, com personalidade, originalidade e arrojo”...