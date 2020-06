Chefes da guarda prisional querem reunir com o Presidente da República

Os chefes principais das cadeias nacionais reivindicaram ontem, em Leiria, a renegociação do estatuto profissional e mais investimento para infraestruturas e viaturas. O grupo anunciou ainda que vai solicitar uma reunião ao Presidente da República para discutir o assunto.Hermínio Barradas, chefe principal do Corpo da Guarda Prisional, explicou aoque a classe se sente esquecida pelo Ministério da Justiça. "Somos nós que garantimos condições para que os outros profissionais [da Justiça] trabalhem. Isso tem sido desvalorizado", apontou.Caso não haja solução satisfatória, Hermínio Barradas não se compromete com outras formas de protesto, mas deixou um aviso para o futuro. "Talvez apareça alguma coisa que surpreenda, que possa bloquear o sistema", disse. O diferendo entre os guardas prisionais e a tutela arrasta-se desde 2018, altura em que as negociações para o novo estatuto profissional da classe caíram por terra.