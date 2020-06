Chefes da PJ arguidos por tráfico vão falar em tribunal

Dias Santos e Ricardo Macedo, respetivamente ex-coordenador e inspetor-chefe da PJ na área do combate à droga, arguidos no processo da Operação ‘Aquiles’ (que envolve 27 membros de uma alegada rede internacional de tráfico de droga), vão falar no recomeço do julgamento, na segunda-feira.Após uma interrupção de mais de três meses, devido ao fecho dos tribunais causado pela pandemia de Covid-19, o julgamento é retomado com a audição de várias testemunhas.Até aqui apenas um dos 27 arguidos falou. Jorge Benvinda, que colaborou com a Polícia Judiciária na investigação, usou da palavra ainda em outubro de 2018, no início do processo. Dias Santos e Ricardo Macedo, acusados de conivência com a rede internacional de tráfico, só agora irão fazê-lo.