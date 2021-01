Chefes da PSP denunciam surto de Covid-19 na esquadra de Tavira

O Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP denunciou ao CM um surto de casos de Covid-19 na esquadra de Tavira que, de momento, já atingiu 22 operacionais.

Segundo Carlos Meireles, presidente desta estrutura, estão confirmados cinco casos positivos da doença na esquadra algarvia, e 17 situações de confinamento. "Numa esquadra com 64 elementos, 22 estão fora da escala de serviço. Isso faz perigar a segurança pública", explicou Carlos Meireles. "O que preocupa o efetivo é a aparente inação do comando com medo alegadamente dos resultados e possível fecho da esquadra. Justificava-se a testagem geral, e desinfeção das instalações", considerou.

Contactada pelo CM, a Direção-Nacional da PSP não se pronunciou sobre o caso concreto da esquadra, afirmando apenas que a mesma mantém todo o nível de operacional. Fonte oficial assegurou que "desde o início da pandemia a PSP implementou medidas mitigadoras da COVID-19 e de adaptação à nova realidade". Em concreto, refere o responsável, foi desenvolvido "um Plano de Contingência nacional, em todos os Comandos, Estabelecimentos de Ensino, Unidade Especial de Polícia e Serviços Sociais/PSP, que faz com que assim que é detetado um caso positivo ou sinalizado um contacto de risco, todo o pessoal da PSP é sujeito a apreciação da respetiva interação, para que se interrompa a cadeia de contágio".