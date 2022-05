Chefes e agentes da PSP contra SEF por acusações de xenofobia e racismo

As direções dos sindicatos de chefes e de agentes da PSP pediram ao diretor nacional daquela força de segurança, Magina da Silva, que avance com uma queixa-crime contra o presidente do Sindicato da Carreira de Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Acácio Pereira. Na origem da exigência está a carta aberta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escrita por Acácio Pereira, que aponta a "alegados problemas estruturais de xenofobia e racismo" na PSP e GNR.Depois da ASPP/PSP e da Associação dos Profissionais da GNR terem considerado "infelizes" as afirmações, os chefes e agentes da PSP pedem a Magina da Silva, "detentor do poder legal em nome dos polícias", que atue contra Acácio Pereira. Contactado peloeste último não quis comentar. Fonte oficial da PSP disse que "a estratégia desta força de segurança para 2020/2022 é clara na condenação de qualquer tipo de radicalismo".