Chefs Michelin cozinham com alunos em Barcelos

António Loureiro e Óscar Geadas vão partilhar conhecimentos com estudantes e empresários de restauração.

Por Fátima Vilaça | 08:32

António Loureiro e Óscar Geadas, ambos chefs de cozinha e premiados no final do ano passado com a distinção mais elevada da cozinha internacional - uma estrela Michelin -, vão partilhar o fogão e o balcão de uma cozinha improvisada, no Teatro Gil Vicente, em Barcelos, para transmitirem a alunos de cozinha e empresários de restauração algumas das suas mais conhecidas experiências culinárias.



Os dois chefs são os convidados de destaque no Fórum de Restauração, que esta segunda-feira decorre em Barcelos, no âmbito da Semana Gastronómica do Galo.



Donos de conceitos muito diferentes no que toca à cozinha e à gastronomia, os mais recentes premiados Michelin, e os primeiros dos distritos de Braga e Bragança, vão partilhar as suas receitas de sucesso.



Óscar Geadas, o chef de Bragança que conquistou a primeira estrela para Trás-os-Montes, é convidado do painel que debate ‘Os Desafios da Restauração’. O cozinheiro, que gere o restaurante G, com o irmão António, vai sentar-se ao lado de António Herculano, dono do restaurante barcelense Pedra Furada.



À tarde, o chef de Guimarães António Loureiro mostra a inovação da sua cozinha, num workshop que terá como público os alunos do curso de Cozinha da escola profissional Profitecla, de Barcelos.



António Loureiro, de 50 anos e com três décadas de ligação à cozinha, tem um passado de formação. "Tenho cada vez menos tempo, mas poder transmitir conhecimentos e ensinar aquilo que considero uma forma de arte, é algo que me apaixona", disse o chef de Guimarães ao Correio da Manhã.