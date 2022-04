"Tinham algo nos bolsos que deitaram pela sanita": Testemunha sobre assaltantes que fizeram uma refém em ourivesaria

Em declarações à CMTV, António Augusto, morador junto à ourivesaria que foi assaltada por dois homens, em Aveiro, este sábado, destacou que desde que os homens entraram no local até que foram detidos como "um momento de grande tensão", devido ao facto de os assaltantes terem feito refém uma mulher, funcionária do espaço comercial.

De acordo com António Augusto, o filho mais novo do dono da ourivesaria é que se apercebeu inicialmente do assalto através das câmaras de vigilância. "Ele correu para a rua a chamar a PSP", salientou.

Nessa que designa como "uma hora preocupante" uma vez que a funcionária estava dentro do local "amarrada a uma cadeira com fita-cola", fez com que o jovem estivesse sempre bastante nervoso.

Após a libertação da funcionária, que relatou às autoridades o que se tinha passado, o morador dá conta que ficaram a ter conhecimento que os assaltantes chegaram ao local com "algo nos bolsos", mas assim que se aperceberam da chegada das autoridades junto ao local, "mandaram pela sanita".

Além disso, a senhora, de cerca de 30 anos, terá também reconhecido um dos assaltantes que há cerca de "duas, três semanas tinha estado na ourivesaria", salientou António.

Segundo o morador, dados como o envolvimento de uma terceira pessoa do grupo que esteve em constante contacto com os assaltantes também foi revelado pela funcionária. "O homem devia estar ali perto num carro à espera deles", acrescentou.

Dois homens barricaram-se este sábado à tarde, com uma refém, no interior de uma ourivesaria, na avenida Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro. Ao que tudo indica, tratou-se de um assalto com sequestro.

Os assaltantes estavam armados e fizeram refém a funcionária do espaço, com cerca de 30 anos, entretanto libertada, como mostram as imagens captadas pela CMTV.

O Grupo de Operações Especiais da Unidade Especial de Polícia foi também acionado, com equipa de negociadores. Através das conversações com os assaltantes, conseguiram que estes se rendessem e foi feita a detenção no local.