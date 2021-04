"Havia lá um chicote, mas elas não o utilizavam porque não eram capazes. As mais velhas faziam, mas porque queriam”. Maria Arminda Costa, de 71 anos, foi a única das três freiras que esta quarta-feira quis falar ao tribunal no primeiro dia do julgamento em que são acusadas de escravizar nove noviças no convento em Requião, Vila Nova de Famalicão. A arguida, expulsa da Fraternidade, negou que as noviças fossem obrigadas ...