Cheiro a gás em empresa corta rua em Matosinhos

A rua Óscar da Silva esteve temporariamente cortada ao trânsito depois de ter sido detetado cheiro a gás numa empresa de transportes em Leça da Palmeira, Matosinhos.



O alerta foi dado às 11h17 deste domingo, tendo os meios sido deslocados para o local.





Na sua página do Facebook, a corporação de Matosinhos/Leça deu entretanto conta de que se tratou de uma fuga de gás controlada, que ocorreu por "sobrepressão da válvula de segurança de uma cisterna".A situação ficou rapidamente resolvida, após a chegada do Delegado de Segurança da empresa. No local estiveram oito operacionais e três viaturas.