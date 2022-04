‘Chico Mitra’ esfaqueado por vingança durante desentendimento na prisão de Paços de Ferreira

Cinco reclusos começaram esta quinta-feira a ser julgados no Tribunal de Penafiel pela prática, em coautoria, de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.





O crime aconteceu a 4 de janeiro de 2019 e na origem terá estado um desentendimento entre dois reclusos no WC da cadeia. Francisco Oliveira, conhecido por ‘Chico Mitra’, e ex-campeão nacional de kickboxing, interveio para auxiliar o colega de cela que estava a ser agredido pelo arguido Ricardo Tavares. Mais tarde, quando estava à porta da cela, ‘Chico Mitra’ foi surpreendido por Ricardo Tavares que lhe desferiu vários golpes com uma faca. Em tribunal, a vítima explicou que as agressões foram efetuadas apenas por Tavares, mas que o ataque foi “premeditado pelo grupo” como vingança por ter terminado a rixa, momentos antes, no WC. ‘Chico Mitra’ disse ainda que durante o ataque um dos arguidos gritou: “Mata esse cara.”