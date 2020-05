O Tribunal de Bragança condenou esta sexta-feira Shaolin Chen, de 57 anos, a seis anos e meio de prisão, por ter tentado matar a mulher, de 55 e de nacionalidade chinesa, com um tiro na cabeça.O homem, também chinês, estava acusado de homicídio qualificado tentado e detenção de arma proibida, além do crime de violência doméstica, de que foi absolvido, por haver agressões mútuas e a descrição dos factos ser vaga.Já o que remonta à noite do disparo foi dito de maneira "assertiva". O crime ocorreu em abril de 2019, em casa, à hora do jantar. Após uma discussão por " motivos financeiros", o arguido efetuou disparo a curta distância. Disse que o tiro foi acidental.