Chinês e seguranças suspeitos de homicídio em fogo num prédio no Porto

As medidas de coação dos três suspeitos de terem ateado fogo a um edifício no coração do Porto, no dia 2 de março, no qual morreu António Gonçalves, de 55 anos, só serão conhecidas amanhã à tarde.A decisão da juíza prendeu-se com o facto de se tratar de um processo "bastante complexo".Os homens - o proprietário do prédio, de nacionalidade chinesa, e mais dois seguranças que trabalham na noite do Porto - foram detidos na sexta-feira pela Polícia Judiciária do Porto, após uma investigação que decorria desde o dia do incêndio, e presentes na sexta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, de onde saíram já depois da 01h00.Este sábado, regressaram pelas 10h30. Durante todo o dia, após as alegações do Ministério Público, os advogados esgrimiram argumentos em defesa dos detidos. Alegaram que não há prova dos crimes.Os homens são suspeitos da prática dos crimes de incêndio doloso, ameaças e homicídio simples.O empresário chinês terá pagado dez mil euros aos dois seguranças para provocarem o incêndio. Queria fazer um negócio avaliado em um milhão de euros.O primeiro a chegar ao tribunal foi o chinês proprietário do prédio ardido, que não escondeu a cara perante os jornalistas. Já os seguranças usaram a roupa para tapar o rosto à entrada.Desde o dia do incêndio que familiares de António Gonçalves diziam não ter dúvidas que se tratava de mão criminosa, lembrando que, uma semana antes, houve um outro fogo no mesmo edifício.À porta do tribunal, ontem à tarde, explicaram ao, que só querem "que seja feita justiça". Lembram que há muito tempo eram alvo de ameaças por parte do proprietário. Para lá da vítima mortal, na casa estavam também a mãe, de 88 anos, e mais um irmão, que escaparam ilesos.