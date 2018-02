Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chineses detidos com meixão vivo

Carga, em nove malas, tinha como destino o Vietname.

Por João Mira Godinho | 08:55

Três cidadãos chineses foram detidos, esta terça-feira de manhã, no Aeroporto de Faro, por contrabando de meixão. As crias de enguia, também conhecidas como ‘ouro branco’, estavam acondicionadas, vivas, em nove malas e tinham como destino final Hanói, no Vietname.



As detenções aconteceram por volta das 11h00. Os três chineses, com idades entre os 41 e os 55 anos, tinham despachado as malas como bagagem de porão. Mas, ao passarem no raio-X, foi detetada a presença de material orgânico. Um técnico do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) foi chamado e confirmou que se tratava de meixão.



Os três proprietários das malas foram detidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira, com apoio da PSP, uma vez que o transporte desta espécie é considerada contrabando. Devem ser hoje presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação.



Esta espécie é especialmente apreciada na Ásia, onde os restaurantes chegam a pagar 20 mil euros por cada quilo. Valores que motivam a captura ilegal - em Portugal e outros países europeus - e posterior envio para aquele continente.



Há cerca de duas semanas, Miquelina Bebiano, diretora da Alfândega do Aeroporto de Lisboa afirmou que, nos últimos três meses, foram apreendidos quase 700 kg de meixão vivo nos aeroportos da capital e do Porto, todos em bagagem de cidadãos chineses e com a Ásia como destino final.



No caso de ontem, em Faro, a quantidade total de meixão apreendido não foi revelada, mas foi entregue ao ICNF para ser devolvido à natureza.