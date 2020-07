Choca com carro dos bombeiros que prestava socorro a acidente na 2.ª Circular

Duas pessoas ficaram feridas e tiveram que ser desencarceradas no seguimentos de dois acidentes na Segunda Circular, em Lisboa.Ao que o CM apurou junto da PSP, o alerta para o primeiro acidente deu-se às 00h43 desta sexta-feira. Uma colisão entre dois veículos ligeiros, junto ao Colégio Alemão, no sentido Benfica-Aeroporto, deixou uma vítima encarcerada.Três faixas da Segunda Circular foram cortadas ao trásito, que passou a ser feito pela faixa de aceleração.Quando os bombeiros procediam aos trabalhos de desencarceramento, um carro chocou com a traseira do carro dos bombeiros, fazendo mais um ferido que ficou, também, encarcerado.Não foi possível apurar a gravidade dos ferimentos das vítimas.(em atualização)