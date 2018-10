Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque brutal com camião mata menor em Coimbra

Bruno Antunes era aluno do 10º ano da escola Avelar Brotero.

Por P.G. | 08:52

Um menor de 16 anos que circulava num ciclomotor morreu esta quarta-feira num acidente com um camião em Redonda, Coimbra.



A vítima, Bruno Antunes, aluno do 10º ano da escola Avelar Brotero, estava, segundo fonte dos bombeiros sapadores disse ao CM, a descer uma rua e ao passar pelo pesado ter-se-á desequilibrado.



Caiu para a parte inferior do camião, tendo sido atingido pelas rodas traseiras, revelou a mesma fonte.



O motorista do veículo pesado, que transportava pedra, ficou em choque e recebeu apoio psicológico.



O menor residia na aldeia de Rocha Nova e tinha grande paixão por motas.