Choque com ambulância faz quatro feridos em São Pedro do Sul

Vítimas foram transportadas para o hospital.

08:44

Uma ambulância do INEM dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, que seguia em marcha de emergência em direção ao Serviço de Urgência Básica de S. Pedro do Sul, colidiu este domingo com um veículo ligeiro, causando quatro feridos, um deles grave – a doente, com cerca de 20 anos, que seguia na ambulância.



No carro viajavam mãe e filho, de sete anos, que sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de Viseu.



Para a unidade de saúde seguiu também um bombeiro de Vouzela, que acompanhava o transporte da doente.