Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque com carro dos bombeiros no Porto

Dois elementos dos sapadores e uma mulher ficaram feridos.

Por Ana Silva Monteiro | 09:25

Uma viatura dos Sapadores Bombeiros do Porto colidiu violentamente, esta quinta-feira de manhã, com um automóvel no cruzamento entre as ruas de Monte dos Burgos e de Santa Luzia, no Porto. Do aparatoso acidente, resultaram três feridos - uma mulher e dois bombeiros - que foram socorridos no local e hospitalizados.



"Vinha a circular na rua Santa Luzia quando, no cruzamento, embati com o camião dos bombeiros, que passou um vermelho. A distância entre o semáforo e o cruzamento é grande e, do meu lado, que estava verde, não tinha visibilidade. Eles vinham em marcha de emergência, é certo, mas podiam ter mais cuidado", disse ao CM Nuno Martins, proprietário do carro envolvido na colisão.



Ao que o CM conseguiu apurar, os Sapadores do Porto iam em marcha de emergência para uma ocorrência perto do local onde teve lugar o acidente.



O embate foi aparatoso, pelas 11h00. Dois bombeiros e uma mulher ficaram com ferimentos considerados ligeiros. Foram socorridos por elementos dos Bombeiros de São Mamede de Infesta e pelo INEM, sendo transportados para o Hospital de São João, no Porto.



"Por sorte, está tudo bem. A colisão foi tão violenta que, depois do embate, o camião dos bombeiros ainda embateu na parede de um prédio", concluiu Nuno Martins.



O estrondo da colisão causou um susto entre os moradores e foram vários os populares que se aproximaram para ver o acidente. As autoridades policiais tomaram conta da ocorrência e controlaram o trânsito.