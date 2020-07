O motociclista que na noite de sábado ficou em estado grave numa brutal colisão em Aires, Palmela, não resistiu e acabou por morrer no hospital, apurou o CM.



José Manuel Rosa, um empresário de 32 anos residente no Montijo, seguia em direção a Setúbal quando a moto embateu no lado direito de um automóvel que circulava na mesma estrada. As duas viaturas ficaram destruídas. A GNR investiga as causas do acidente mortal. A vítima deixa uma filha de dois anos.

