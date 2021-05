Choque com carro mata motociclista em Moimenta da Beira

Um motociclista, de 54 anos, morreu este domingo na sequência de uma colisão com um carro, em Leomil, Moimenta da Beira. Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, que seguiam no carro.O condutor recusou ser transportado ao hospital. Já o pendura seguiu para o Serviço de Urgência Básica de Moimenta da Beira e, mais tarde, para a unidade de saúde de Lamego. O alerta foi dado pelas 14h30, mas “só quase duas horas depois é que o CDOS de Viseu foi informado do estado de saúde dos envolvidos no acidente”, explicou aouma operadora.