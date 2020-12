Choque com comboio faz três feridos em Caminha

Martim Fonseca, de apenas 12 anos, seguia no banco de trás do carro que foi colhido por um comboio, quando atravessava ontem a passagem de nível do Camarido, em Cristelo, Caminha.O menino, que seguia no carro conduzido pela mãe do amigo, esteve em paragem cardiorrespiratória e está agora a lutar pela vida, no hospital.O embate violento destruiu a traseira do carro.