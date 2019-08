Choque com pássaro obriga F-16 a aterrar em Leiria

A aterragem decorreu em segurança. Os passageiros foram distribuídos por outros voos e a TAP adicionou um voo extra, que estava previsto descolar esta segunda-feira à noite.

Um dos aviões F-16 que esta segunda-feira fazia um voo de treino com outros dois caças foi obrigado a regressar à Base Aérea de Monte Real, Leiria, por a carlinga do cockpit ter sido atingida por um pássaro, quando sobrevoava uma zona no Interior do País.Segundo apurou o, a aterragem em Monte Real decorreu sem problemas e o avião foi encaminhado para as oficinas.O incidente ocorreu ao início da tarde e o voo de treino prosseguiu com os outros dois F-16 e com outro caça que estava em prontidão na base aérea.Em dificuldade esteve um avião da TAP com destino à ilha de Sal, em Cabo Verde, que regressou domingo ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde aterrou pelas 23h30, meia hora após a descolagem.Segundo fonte da TAP terão sido "motivos técnicos que não podiam ser resolvidos em Cabo Verde". O Airbus 321 descarregou combustível quando sobrevoava a zona da península de Setúbal.