Dois carros que este sábado disputavam o Rali Vidreiro/Centro de Portugal saíram da estrada e chocaram com um pinheiro, em Montijos, Leiria, causando a morte a um dos copilotos, a espanhola Laura Salvo, de 21 anos. Os acidentes ocorreram com quatro minutos de intervalo, no primeiro quilómetro do troço Campos do Liz e levaram ao cancelamento da competição.