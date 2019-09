Choque contra árvore fere quatro bombeiros

"Vi o carro dos bombeiros a atravessar a rua, descontrolado, e a embater com toda a força na árvore. Foi horrível." Assim descreve Rosa Nova o violento despiste que testemunhou e que provocou ferimentos graves num bombeiros, de 55 anos, e deixou ainda três outros operacionais, entre os 20 e os 45 anos, com ferimentos ligeiros. Todos pertencem à corporação de Ovar.A viatura saiu do quartel, pelas 13h45, para o combate a um reacendimento de um fogo em Guilhovai, naquele concelho. Dois minutos depois, o condutor perdeu o controlo e a viatura enfaixou-se numa das árvores que ladeiam a avenida Dr. Nunes da Silva. A violência do embate foi tal que o veículo ficou totalmente destruído."A nossa capacidade de resposta não está comprometida e a população não deve ter receios. De qualquer forma, quase todas as corporações [do distrito de Aveiro] se disponibilizaram para garantir as operações de vigilância no perímetro consolidado de Ovar", disse o adjunto de comando dos bombeiros da cidade, José Paulo.Os familiares dos feridos, em aflição, chegaram rapidamente ao local do acidente. "Vamos disponibilizar transporte às famílias para o hospital para acompanharem de perto a evolução dos feridos", acrescentou José Paulo. A PSP de Ovar foi chamada e investiga as causas do acidente. Os feridos foram assistidos no local e depois transportados, pelas ambulâncias do INEM, ao hospital de Santa Maria da Feira.