Choque contra casas mata camionista em Mafra

Uma falha nos travões estará na origem de um acidente que matou o condutor de um camião, esta terça-feira de madrugada, que só parou depois de embater com violência em duas casas em Cheleiros, Mafra.



O acidente ocorreu à 00h03, numa descida com cerca de 13% de inclinação da EN9, entre Mafra e Sintra. O motorista, Jaime Manuel com cerca de 40 anos, foi projetado da viatura e teve morte imediata. Deixa dois filhos.







As duas casas sofreram danos avultados – numa delas a parede de um quarto onde dormia um casal caiu totalmente, mas os moradores escaparam ilesos, apesar das pedras.