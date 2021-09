Um homem, de 86 anos, morreu esta sexta-feira após o carro que conduzia ter chocado contra um poste na lagoa de Albufeira, Sesimbra.Foram mobilizados 14 operacionais e cinco viaturas, dos bombeiros e GNR de Sesimbra e, ainda, a Viatura Médica do Hospital de Setúbal.O óbito do idoso foi confirmado no local, cerca das 10h30. A possibilidade de a vítima ter sido acometida por doença súbita é a mais forte razão para explicar o acidente.