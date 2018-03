Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque de barcos fere quatro pescadores

Embarcações estavam em zona proibida. Uma afundou.

Por Sofia Garcia e João Tavares | 09:18

Apesar da proibição total de navegação a sul do cabo Barbas do Cavalo, entre Sesimbra e Setúbal, as embarcações ‘Gratidão’ e ‘João Nuno’ encontravam-se naquela zona durante a madrugada desta segunda-feira.



Por razões que a Polícia Marítima investiga, o barco ‘Gratidão’ abalroou o segundo. Os dois pescadores do ‘João Nuno’ caíram ao mar e o barco afundou. Acabaram por ser resgatados pelos dois pescadores do outro barco. Nenhum deles teria colete de salvação vestido.



Um dos quatro feridos encontra-se internado no hospital de São José, em Lisboa. "Na altura do resgate era perfeitamente visível uma fratura numa perna e estava bastante afetado ao nível da cabeça. Tinha um traumatismo junto a um dos olhos", disse ao CM o comandante Luís Lavrador, da Polícia Marítima. Os restantes feridos não apresentavam ferimentos de maior.



As duas embarcações – com cerca de oito metros de comprimento cada – "estavam numa zona de exclusão total onde não é permitido nem navegar nem desenvolver qualquer atividade de pesca", confirmou Luís Lavrador, pelo que agora estão a ser encetadas diligências para se perceber todos os contornos do que aparenta ser um acidente.



As duas embarcações, apurou o CM, tinham algum pescado a bordo, pelo que estariam a operar de forma ilegal.



O ‘Gratidão’ manteve-se a flutuar mas com danos bem visíveis. Quanto ao ‘João Nuno’, uma unidade forense da Polícia Marítima vai agora fazer perícias junto da embarcação, para perceber se é possível trazê-la à superfície.