Choque de bicicleta contra carro mata guarda prisional em Penela

Um guarda prisional de 44 anos morreu na terça-feira à noite no choque entre a bicicleta que conduzia e um carro, em Alfafar, Penela.João Miguel Santos era guarda prisional na cadeia de Alcoentre e morava em Condeixa-a-Nova. Era casado e tinha uma filha com cerca de 12 anos.O condutor do carro entrou em pânico e foi assistido pelos bombeiros.