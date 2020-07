Um motociclista de 22 anos morreu esta sexta-feira de madrugada, no Hospital de Braga, após uma violenta colisão entre a scooter que conduzia com um carro, no centro de Fafe.O acidente ocorreu muito perto das 00h00, por razões ainda desconhecidas. O jovem terá sofrido um corte profundo no pescoço, acabando por não resistir.A vítima mortal é um emigrante em França, que estava férias com a família. A mãe foi ao local do acidente e teve de ser assistida, após entrar em choque.