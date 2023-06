Choque em cadeia com seis viaturas causa cinco feridos na Madeira

Um choque em cadeia ocorrido esta sexta-feira na Madeira envolvendo seis carros, na via rápida na ligação Santa Cruz-Funchal, provocou cinco feridos sem gravidade, entre os quais uma criança, informou fonte dos bombeiros.

As vítimas são duas mulheres com 24 e 28 anos, que ficaram encarceradas e que depois foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, disse à agência Lusa fonte da corporação.

O transporte da criança e da mãe ficou a cargo dos Bombeiros Sapadores do Funchal, não tendo fonte da corporação indicado as idades.

A corporação dos Voluntários de Câmara de Lobos transportaram um homem com 58 anos "com queixas no ombro".

"As queixas são as normais deste tipo de ocorrências, essencialmente ao nível da coluna e membros, mas sem gravidade", referiu a mesma fonte.

A Via Litoral, concessionária daquela ligação rodoviária, e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estiveram também no local.